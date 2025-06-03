Iğdır'da Gençler Arasında Kavga: Yumruklar Havada Uçuştu

Iğdır'da Gençler Arasında Kavga: Yumruklar Havada Uçuştu
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Iğdır'da gece saatlerinde iki grup genç arasında çıkan kavgada, taraflar yumruk ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Olay, çevrede paniğe yol açtı ve kavgaya karışanlar, polis ekipleri gelmeden kayıplara karıştı.

Iğdır'da gece saatlerinde iki grup genç arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi Şube Sokak üzerinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavga, çevrede paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde, yumrukların havada uçuştuğu, tarafların birbirine sert şekilde müdahale ettiği görüldü. Polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce şahıslar sokak aralarına dağılarak kayıplara karıştı. Olay sonrası polis ekipleri kavgaya karışanları tespit etmek için inceleme başlattı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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