Iğdır'da Genç Adam Gölde Boğuldu

Iğdır'da Genç Adam Gölde Boğuldu
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyünde tatil için gelen 31 yaşındaki Mehmet Salih Çekim, serinlemek amacıyla girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyünde göle giren genç adam, boğularak hayatını kaybetti

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyü nüfusuna kayıtlı olan ve İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki Mehmet Salih Çekim, tatil için memleketine geldi. Genç adam, köy yakınlarında bulunan Balık Gölü'ne tek başına giderek, serinlemek amacıyla suya girdi. Ancak kısa süre sonra sudan çıkmadığı fark edilen adamdan haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu Mehmet Salih Çekim'in gölde cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç adamın ölümü köy halkını yasa boğdu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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