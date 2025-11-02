Iğdır'da Elektrik Trafosunda Yangın Kontrol Altına Alındı
Iğdır'ın Halfeli beldesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, ihbar sonrası itfaiye ve ARAS EDAŞ ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın panik yarattı, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
Iğdır'ın Halfeli beldesi Said Nursi Mahallesi Kazım Karabekir Sokak'ta elektrik trafosunda yangın çıktı. Kısa sürede çevreye yayılan duman mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ARAS EDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel