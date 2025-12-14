Haberler

Iğdır'da bir araçta 12 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Güncelleme:
Iğdır'da polis ekipleri, durdurdukları bir araçta 12 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakaladı. Afganistan uyruklu göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Iğdır'da polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta 12 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 06 plakalı bir aracın düzensiz göçmenleri kırsal alandan alarak batı illerine götüreceğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti. Belirlenen araç, uygulama noktasında durdurularak kontrol edildi. Araçta Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan organizatörler hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

