Iğdır'da termal kamera ve İHA'larla kaçak göçmen tespiti: 3 organizatör yakalandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmen hareketliliğinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Ağrı Dağı eteklerinde Erhacı Köyü istikametine doğru termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla yapılan teknik ve fiziki takip sonucu düzensiz göçmenler tespit edildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün personel, araç ve teknik destek unsurlarıyla oluşturulan ekipler tarafından peş peşe gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Öte yandan, düzensiz göçmenlerin Iğdır'a getirilmesi, barındırılması ve batı illerine sevk edilmesini organize ettikleri tespit edilen 3 şüpheli organizatör yakalanarak adli mercilere sevk edildi. - IĞDIR