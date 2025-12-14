Haberler

Iğdır'da termal kamera ve İHA'larla kaçak göçmen tespiti: 3 organizatör yakalandı

Iğdır'da termal kamera ve İHA'larla kaçak göçmen tespiti: 3 organizatör yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı Dağı eteklerinde yapılan takiplerde 11 Afgan düzensiz göçmen yakalanırken, organizatörler de tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmen hareketliliğinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Ağrı Dağı eteklerinde Erhacı Köyü istikametine doğru termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla yapılan teknik ve fiziki takip sonucu düzensiz göçmenler tespit edildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün personel, araç ve teknik destek unsurlarıyla oluşturulan ekipler tarafından peş peşe gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Öte yandan, düzensiz göçmenlerin Iğdır'a getirilmesi, barındırılması ve batı illerine sevk edilmesini organize ettikleri tespit edilen 3 şüpheli organizatör yakalanarak adli mercilere sevk edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 10 ölü

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

Kapalıçarşı'da milyonlarca liralık vurgun! Soluğu dükkanda aldılar
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
title