Iğdır'da vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cuma namazı sonrası dolandırıcılık ve asayiş konularında vatandaşları bilgilendirdi. Telefonla dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, cuma namazı sonrası kent genelinde vatandaşları dolandırıcılık ve genel asayiş konularında bilgilendirdi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarında, özellikle telefon yoluyla yapılan dolandırıcılık girişimlerine dikkat çekildi. Ekipler, kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak para ya da altın talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında dolandırıcılıkla ilgili hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtılarak, karşılaşılabilecek yöntemler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

Polis yetkilileri, vatandaşların bu tür suçlara karşı daha dikkatli olmalarını, şüpheli durumlarla karşılaştıklarında vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bildirimde bulunmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti. Yapılan çalışmanın, toplumda farkındalığı artırmayı ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmeyi amaçladığı belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
