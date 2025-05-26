Iğdır'da Dev Operasyon: 9 İşletmeye Baskın Yapıldı

Iğdır'da Dev Operasyon: 9 İşletmeye Baskın Yapıldı
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Melekli Beldesi'nde düzenlenen büyük operasyonda, 9 eğlence mekanına baskın yapıldı. 538 emniyet personeliyle gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi ve 107 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Melekli Beldesi'nde faaliyet gösteren eğlence mekanı statüsündeki 9 işletme ile şüphelilere ait toplam 33 adreste eş zamanlı baskın yapıldı. 24 Mayıs 2025 günü saat 22.00'de başlatılan operasyonlara 538 emniyet personeli katıldı.

Operasyonlarda insansız hava aracı (İHA) ve termal kamera sistemlerinden de faydalanıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen delillerde, suç örgütlerinin adliye çalışanlarıyla bağlantıları, yabancı uyruklu kadınların fuhuş amacıyla zorla çalıştırılması, uyuşturucu temini ve kullanımı ile organize göçmen kaçakçılığına dair somut bulgular ortaya çıkarıldı.

Operasyonda yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde döviz ve Türk Lirası, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 3 tüfek, 3 şarjör, 79 fişek, 13 kartuş, 32 cep telefonu, farklı kişilere ait 3 pasaport, çok sayıda sim kart ve hafıza kartı, 12 kamera kayıt cihazı, 8 bilgisayar, 3 flaş bellek, 2 kesici alet, 11 ziynet eşyası, 2 senet, fuhuş yapan şahısların borçlandırıldığına dair bir defter, 1 kg kenevir ve içime hazır halde çeşitli uyuşturucu maddeler (metanfetamin, esrar), 30 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca, izinsiz çalıştığı tespit edilen 107 yabancı uyruklu kadın, işlemlerinin yapılması üzere Düzensiz Göçmen ve Ön Kabul Sevk Merkezi'ne gönderildi. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şahıslar ile mağdur olarak başvuran kişilerin ifadeleri doğrultusunda ve ele geçirilen materyallerin incelenmesiyle tahkikatın genişletilerek sürdürüleceği belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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