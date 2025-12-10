Haberler

Iğdır'da "müstehcenlik" operasyonu: 7 şüpheli gözaltında

Güncelleme:
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrimiçi müstehcenlik suçuna yönelik düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda dijital materyaller ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, "çevrimiçi müstehcenlik" suçundan 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre,, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çevrimiçi ortamda müstehcen görüntüleri izleyen, depolayan ve paylaşan kişilere yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226/3 maddesi kapsamında "çevrimiçi müstehcenlik" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünür:

Aqqqq sapk hrtlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
