Güvenlik kameraları ele verdi: Iğdır'da 1 tutuklama

Iğdır'da bir cep telefonu dükkanına yönelik gerçekleştirilen hırsızlık olayı sonrası gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Emniyet güçleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Iğdır'da bir cep telefonu dükkanına yönelik gerçekleştirilen hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Barbaros Sokak üzerinde bulunan bir cep telefonu dükkanında meydana gelen soygunun ardından Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - IĞDIR

