Iğdır'da Arı Saldırısı Sonrası Koyun Telef Olan Sayısı 816 Olarak Açıklandı

Güncelleme:
Iğdır'da meydana gelen arı saldırısı sonrası panikleyen koyunların birbirini ezmesiyle toplam 816 küçükbaş hayvan telef oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı hasar tespit çalışmaları tamamlandı ve telef olan hayvanlar, veteriner hekimler gözetiminde yerleşim yerlerinden uzak bir noktada gömülerek imha edildi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından dün meydana gelen arı saldırısı sonrası telef olan hayvanlarla ilgili başlatılan hasar tespit ve inceleme çalışmaları tamamlandı. Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda telef olan hayvan sayısının 816 olduğu kesinleşti. Sahadaki işlemlerin sona ermesinin ardından telef olan koyunlar, iş makineleri yardımıyla kamyonlara taşındı. Veteriner hekimlerin gözetiminde, yerleşim yerlerinden uzak bir noktada açılan çukurlara gömülerek imha edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
