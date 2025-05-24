Iğdır'da Akrabalar Arasında Kavga: Ayırmaya Çalışan Şahsın Ölümü

Iğdır'da Akrabalar Arasında Kavga: Ayırmaya Çalışan Şahsın Ölümü
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Iğdır'da hayvan otlatan akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Yusuf Karapınar, silahla yaralanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Iğdır'da yaylada akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan şahıs, silahla vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Dağı eteklerinde yaylada hayvan otlatan akraba iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yusuf Karapınar, kavgayı ayırmaya çalışırken şahısların elindeki silahın ateş alması sonucu yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Karapınar'ın cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karakuyu köyünde yaşayan Karapınar'ın akrabaları hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaylada ve köyde yoğun güvenlik önlemleri alındı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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