Iğdır'da hırsızlık hükümlüsü JASAT operasyonuyla yakalandı
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hırsızlık suçundan 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "hırsızlık" suçundan hakkında 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. yakalandı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "hırsızlık" suçundan hakkında 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. isimli hükümlü Iğdır'da yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - IĞDIR