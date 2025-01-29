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Iğdır'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Tuzluca ilçesinde yaptığı denetimlerde 15 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler Afganistan uyruklu olup, organizatörlük yapan 2 kişi de gözaltına alındı.

Iğdır'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı düzensiz göçün önlenmesine yönelik şehir genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Ekipler, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaptıkları çalışmalarda Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bu göçmenlere organizatörlük yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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