İftar masalarının arasına dalan kamyonet yürekleri ağza getirdi

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Freni boşalan bir kamyonetin iftar masalarının arasına daldığı kaza ise yürekleri ağza getirdi.

Balıkesir'de şehrin işlek caddelerinde meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Tren garı ışıklarda meydana gelen kazada hızlı giden otomobil, başka şeritten gelen aracı fark etmeyerek kazaya sebep oldu. Ardından ters şeride geçen otomobil, karşı yoldan gelen araçları da tehlikeye soktu.

Yürekleri ağza getiren bir diğer kazada ise, freni boşalan bir kamyonetin iftar masalarının arasına daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İftar saatinin gelmemiş olması büyük bir faciayı önledi.

Bir başka görüntüde ise, motorcu ve araba kullanan kişilerin dikkatsizliği iki tarafın da canına mal oluyordu. Çevredeki vatandaşların yaşadığı olayın şaşkınlığı ise kameralara yansıdı.

Makas atan sürücü, yolcu otobüsünü ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu. O an ise araç kamerasına takıldı. Çevre yolunda ise bir kamyonun lastiğinin seyir halindeyken patlaması aracın kamerasına yansıdı. Bir başka sürücü yolda hızlı şekilde seyir ederken köpeği ezdiği anlar ise yürekleri sızlattı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa