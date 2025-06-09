İETT Şoförü Yolcuların Üzerine Araç Sürdü, Bir Kadın Fenalaştı

İETT Şoförü Yolcuların Üzerine Araç Sürdü, Bir Kadın Fenalaştı
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İETT Şoförü Yolcuların Üzerine Araç Sürdü, Bir Kadın Fenalaştı
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İstanbul Eyüpsultan'da bir İETT şoförünün dönüş yaparken bekleyen yolcuların üzerine aracı sürmesi sonucu bir kadın bayıldı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Eyüpsultan'da İETT şoförü otobüsü yolcuların üzerine sürdü: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da bir İETT şoförü dönüş yaptığı esnada bazı vatandaşların yakınından geçtiği için tepki gördü. Şoför, aracı vatandaşların üzerine sürerek dururken, bir kadın olay yerinde fenalaşarak bayıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Eyüpsultan Teleferik Pierreloti otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, manevra yapan bir İETT şoförü bekleyen vatandaşları sıkıştırdığı gerekçesiyle tepki gördü. Yolculardan tepki gören şoför aracı vatandaşların üzerine sürerek durakladı. Vatandaşlar şoföre tepki gösterirken, aralarında tartışma çıktı. Tartışma esnasında bir kadın ise fenalaşarak bayıldı. Annesinin bayıldığını gören çocuk bağırarak yanına koştu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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