İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kameradaİSTANBUL Fatih'te İETT otobüsü şoförüyle motokuryenin arasında trafikte yol verme kavgası çıktı.

İett şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada

İSTANBUL Fatih'te İETT otobüsü şoförüyle motokuryenin arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih Fındıkzade'de meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüsü şoförü ile motokurye sürücüsü arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. Cadde ortasında araçlarını durduran sürücüler, tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, birbirlerine küfür eden sürücüleri vatandaşlar sakinleştirdi. Sürücülerin tartışması sırasında caddede trafik durdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsü şoförü ile motokurye şoförünün kavga ettiği ve çevredeki vatandaşların araya girdiği görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - 3. Sayfa

Fatih, İETT, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title