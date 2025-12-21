Haberler

Eyüpsultan'da İETT şoförü bisikletliye çarptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan'da bir İETT şoförü ile bisikletli arasında çıkan tartışma sonucunda bisikletli yaralandı. Olay yeri güvenlik kameralarına yansıdı.

Eyüpsultan'da İETT şoförü ile bir bisikletli arasında tartışma çıktı. Olayda bisikletli yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Eyüpsultan Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde bir İETT şoförü ile aynı güzergahta seyreden bisikletli İslam Erkul bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma taraflar arasında kısa sürede büyürken, İETT şoförü o sırada bisikletliye çarpıp, olay yerinden uzaklaştı. Kaza sonucu bisikletli yola savruldu ve hafif bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İslam Erkul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, poliste İETT şoförünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada

Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
title