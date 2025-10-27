Haberler

İETT Şoförü, Akbil Basma Alanında Araç Kullanırken Yakalandı

İstanbul Mecidiyeköy'de bir İETT otobüsü şoförünün akbil basma alanına ayağını uzatarak araç kullandığı anlar kaydedildi. Tepki çeken görüntüler üzerine şoförün sertifikası iptal edilerek işine son verildi.

İstanbul'un Mecidiyeköy ilçesinde bir İETT otobüsünde şoförün ayağını akbil basma alanına uzatarak araç kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tepki çeken görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şoförün sertifikasının iptal edilerek, işine son verildiği kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre 622 Yenidoğan-Mecidiyeköy hattında sefer yapan İETT otobüsünde dün akşam saatlerinde şok eden bir olay yaşandı. Otobüsün şoförü, ayağını akbil basma alanına uzatarak araç kullandı. Tepki çeken olay, otobüste bulunan yolcular tarafından kayda alındı. Hem yolcuların hem kendisinin hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan şoförün rahatlığı görenleri hayrete düşürdü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şoförün sertifikasının iptal edilerek, işine son verildiği öğrenildi.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya hesaplarında bir otobüs şoförünün uygun olmayan bir şekilde araç kullandığına dair görüntüler yayınlanmıştır. Kurumumuzca yapılan araştırmada söz konusu olayın Özulaş Toplu Taşıma Şirketi'ne ait bir Özel Halk Otobüsü'nde 26 Ekim 2025 günü meydana geldiği tespit edilmiş ve söz konusu özel halk otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilerek işten el çektirilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
