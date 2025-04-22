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İETT Otobüsüne Yol Vermediği Nedeniyle Saldırı

İETT Otobüsüne Yol Vermediği Nedeniyle Saldırı
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İstanbul Arnavutköy'de yol verme tartışması üzerine bir İETT otobüsünün camı kırıldı. Olay anı otobüs içindeki kameralarca kaydedildi.

Yol vermediği gerekçesiyle İETT otobüsüne saldırıp camını kırdılar...O anlar kamerada

İstanbul'da İETT otobüsüne saldırıp camını kırdılar

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsünün şoförüyle yol verme meselesi yüzünden tartışan şahıslar otobüsün camını yumruklayarak kırdı. Olay anı otobüste bulunan kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, 20 Nisan'da saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Hadımköy-Haramidere arasında sefer yapan İETT otobüsünün şoförüyle, otomobilde bulunan kişiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilden inen 2 kişi, trafikte bekleyen otobüsün yanına gelerek şoföre tepki gösterdikten sonra, şüphelilerden biri aracın ön kapısının camını vurarak kırdı. İki şüpheli çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilirken olay anı otobüste bulunan araç kameralarına yansıdı.

Saldırı anı kamerada

Görüntülerde, trafikte duran otobüsün arkasındaki otomobilden inen 2 kişinin otobüse doğru koştuğu, şoförle tartıştıktan sonra şüphelilerden birinin otobüsün camına vurup kırdığı anlar yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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