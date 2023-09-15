İETT Otobüsüne Saldırı Anları Kamerada

Avcılar'da aracını kaldırıma park eden bir sürücü ile İETT otobüs şoförü arasında çıkan tartışma sonucunda otobüse saldırı gerçekleşti. İETT şoförü yaşanan saldırı anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Önce İETT otobüsünün yolunu kesti sonra tekme ve yumruklarla araca saldırdı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da aracını kaldırıma park eden bir sürücü ile İETT otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. İETT şoförünün önünü kesen sürücü, içinde yolcu bulunan otobüsün tekerini tekmelerken kapısına da yumruklar savurdu. İETT şoförü yaşanan saldırıyı anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar - Yeşilkent seferini yapan 142F hattının otobüsü, kaldırıma park edilen araç nedeniyle ilerleyemedi. Otobüs şoförünün yolculuğa devam edebilmek için 07 BM 103 plakalı otomobil sürücüsünü uyarması üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yoluna devam eden otobüs şoförünün peşine takılan otomobil sürücüsü Balık Yolu mevkiinde İETT otobüsünün önünü kesti. Otomobilinden inen sürücü, tehdit ve küfürler savurarak otobüsü tekmelemeye başladı. Bununla yetinmeyen otomobil sürücüsü İETT otobüsünün kapısına yumruklar savurdu. Yaşanan olay, İETT otobüs şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.