İETT otobüsünde "fazla yolcu aldın" tartışması! Yolcu panik atak geçirdi

Arnavutköy- Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasında "fazla yolcu aldın" tartışması sırasında şoförün kendilerine küfür ve hakaret ettiğini iddia eden yolcular şoföre saldırmaya çalıştı. Olay sırasında bir yolcu da panik atak geçirdi.

ŞOFÖR OTOBÜSÜ DURDURDU

336 M numaralı otobüsünün dünkü seferinde iddiaya göre kapasitesi dolan otobüse daha fazla yolcu almaya çalışan şoför ile yolcular arasında tartışma yaşandı. Birkaç durak devam eden ağız dalaşında, şoförün kendilerine küfür ve hakaret ettiğini iddia eden bazı yolcular şoföre saldırmak istedi.

YOLCU PANİK ATAK GEÇİRDİ

Yaşanan gerginlik nedeniyle sefere devam etmeyen otobüs şoförü otobüsü durdurdu. Yolcular ve şoför arasında tartışma devam ederken bazı yolcular otobüsten inmek istedi. Kapıları açmayan şoför ile diğer yolcular arasında da tartışmalar başlayınca otobüste bulunan bir kadın panik atak geçirdi. Yaşanan tartışma anları ve kadının atak geçirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.