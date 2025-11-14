İETT Otobüsünde Renkli Anlar: Yolcu Bağlama ile Türkü Söyledi
İstanbul'da 48-A Kemerburgaz-Arnavutköy seferini yapan bir İETT otobüsünde yolcular, bir vatandaşın bağlama çalıp türkü söylemesiyle keyifli anlar yaşadı. Otobüs adeta bir konser salonuna dönerken, diğer yolcular da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
İstanbul'da 48-A Kemerburgaz-Arnavutköy seferini yapan bir İETT otobüsünde renkli anlar yaşandı. Yolculuk sırasında bağlamasını çıkaran bir vatandaş, türkü söyleyerek hem kendisi eğlendi hem de diğer yolculara unutulmaz dakikalar yaşattı.
Olay, 48-A numaralı İETT hattında seyir halindeyken yaşandı. Otobüsün arka koltuklarından birinde oturan yaşlı bir vatandaş, bağlamasını çıkardı ve çalmaya başladı. Türküleriyle otobüsün içini adeta bir konser salonuna çeviren vatandaş, yolcuların yüzünü güldürdü. Bazı yolcular da o anları cep telefonuyla kaydederken, otobüste bulunan diğer yolcuların keyifle dinlediği görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa