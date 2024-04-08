İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı
Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kalan İETT Otobüsü, durakta bekleyen otobüslere çarptı. 5 otobüsün karıştığı kazada bir araç refüje çıktı.
Olay sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa İETT Durağı üzerinde meydana geldi. Durağa yanaşan İETT otobüsü, gaz pedalının takılı kalması sonucu durakta bekleyen diğer İETT otobüslerine çarptı.
5 OTOBÜSTE HASAR VAR
Çarpmanın etkisiyle zincirle kaza meydana gelirken, araçlardan biri refüje çıktı. 5 otobüste hasar meydana gelirken, araçların boş olmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.