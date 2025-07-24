İdlib'deki Silah Deposunda Patlama: Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Sağlık Bakanlığı, İdlib kentindeki bir silah deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 140'a çıktığını bildirdi. Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı, bölge halkını olay yerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib kentinde bulunan silah deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının da 140'a yükseldiği bildirildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kentin Maaret Misrin kasabasında bulunan silah deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının da 140'a yükseldiği bildirildi.

Bölge halkına olay yerinden uzak durmaları çağrısı

Suriye Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı Raed Al-Saleh, Sivil Savunma ekiplerinin patlama yerine hızla ulaştığını, tehlikeli şartlar altında çalıştıklarını söyledi. Ekiplerin, devam eden patlamalar sırasında da tahliye ve kurtarma operasyonları yürüttüğünü belirtti. Saleh, bölge halkına kendi güvenlikleri için olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulundu. - İDLİB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Fenerbahçe'ye gidiyorum' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı

"Fenerbahçe'ye gidiyorum" diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat! Bu gece LPG'ye zam geliyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bu gece zam gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.