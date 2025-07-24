İdlib'de Patlama: Ölü ve Yaralılar Var
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bölgeden yoğun duman yükseliyor ve patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de patlama meydana geldiği, ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde patlama meydana geldi. Bölgeden yoğun duman yükselirken, yerel yetkililer ölü ve yaralılar olduğunu aktardı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - İDLİB
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa