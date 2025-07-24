İdlib'de Patlama: Ölü ve Yaralılar Var

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de patlama meydana geldiği, ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde patlama meydana geldi. Bölgeden yoğun duman yükselirken, yerel yetkililer ölü ve yaralılar olduğunu aktardı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - İDLİB