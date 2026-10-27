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İddiaya göre Şırnak Kumçatı'da banyoda ısıtılan kaynar su 3 yaşındaki çocuğu yaraladı

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İddiaya göre Şırnak Kumçatı'da banyoda ısıtılan kaynar su 3 yaşındaki çocuğu yaraladı
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Şırnak'ın Kumçatı beldesinde iddiaya göre banyo için su ısıtılırken devrilen kaynar su dolu kazan, 3 yaşındaki çocuğu yaraladı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk tedavi altına alındı; hayati tehlikesi bulunmuyor, inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde banyo için su ısıtıldığı esnada kaynar kazan, 3 yaşındaki kızın üzerine döküldü. Küçük çocuğun vücudunda yanıklar oluştu.

İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan İ.A.T. (3), banyo için su ısıtıldığı sırada kaynar su dolu kazanın devrilmesi sonucu yaralandı. Küçük çocuğun vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar meydana gelirken, ailesi vakit kaybetmeden harekete geçti. Ailesi tarafından Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.A.T., burada tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun takip edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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