İddiaya göre Gaziantep Nizip'te çiftlikteki samanlıkta yangın çıktı, müdahale sürüyor

İddiaya göre Gaziantep Nizip'te çiftlikteki samanlıkta yangın çıktı, müdahale sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İddiaya göre, Gaziantep'in Nizip ilçesi Yeniyazı Mahallesi'ndeki çiftlikte samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye alevlere müdahale ediyor, jandarma çevrede tedbir aldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir çiftlikteki samanlıkta yangın çıktı.
İddiaya göre, Nizip ilçesi kırsal Yeniyazı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bulunan samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede tedbir alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı