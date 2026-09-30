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İddiaya göre Eskişehir'de sürücü sinyal vermeden ani fren yaptı, kameraya yansıdı

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İddiaya göre Eskişehir'de sürücü sinyal vermeden ani fren yaptı, kameraya yansıdı
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Eskişehir'de geçtiğimiz pazartesi sabahı Odunpazarı'ndaki çevreyolunda iddiaya göre bir otomobil sürücüsü sinyal vermeden başka aracın önüne geçip ani fren yaptı. Arkadaki sürücünün zamanında freni sayesinde muhtemel kaza ucuz atlatılırken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de sinyal vermeden manevra yapan aracın kazaya davetiye çıkardığı anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi mevkii çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyreden bir otomobil sürücüsü, sinyal vermeden bir başka aracın önüne geçip, sebepsiz yere ani fren yaptı. Arkadaki araç sürücüsünün dikkati ve zamanında yaptığı fren sayesinde muhtemel bir kaza ucuz atlatıldı. Yaşanan o tehlikeli anlar, arkadaki aracın kamerana saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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