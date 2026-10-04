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İddiaya göre Esenler'de damperi açık kamyon iki tabelaya çarptı ve sürücü kaçtı

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İddiaya göre Esenler'de damperi açık kamyon iki tabelaya çarptı ve sürücü kaçtı
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İddiaya göre İstanbul Esenler'de damperi açık kalan kamyon iki tabelaya çarptı, tabelalardan biri devrildi ve sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle kapanan yol, devrilen tabelanın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

İstanbul Esenler'de damperi açık kalan kamyon, tabelalara çarparak devrilmesine neden oldu. Kaza nedeniyle yol kapanırken sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 11.30 sıralarında esenler İlçesi oruç reis mahallesi metris kavşağı TEM otoyolu bağlantısında yaşandı. İddiaya göre, damperi açık kalan bir kamyon, tabelaya çarptı. Tabelaya zarar veren kamyon sürücüsü 100 metre ileride bir tabelaya daha çarptı. Tabela, çarpmanın etkisiyle devrilirken sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Yaşanan olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza nedeniyle yok kapatılırken devrilen tabelanın kaldırılmasının ardından yok trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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