Haberler

İddia için nehre atlayan genç 8 gündür aranıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İddia için nehre atlayan genç 8 gündür aranıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İddia için nehre atlayan genç 8 gündür aranıyor
Haber Videosu

Hindistan'da arkadaşlarıyla iddiaya giren genç, 200 lira karşılığında nehre atladı. 8 gündür aranan gençten geriye nehre atladıktan sona kulaç attığı ve akıntıyla sürüklendiği görüntüler kaldı.

Hindistan'da yaşanan trajik bir olay, hem ülke kamuoyunu hem de sosyal medyayı derinden sarstı. Arkadaşlarıyla girdiği bir iddia sonucu 200 lira karşılığında nehre atlayan genç, 8 gündür kayıp. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gencin son görüntüleri yürek burktu.

Olay, Hindistan'ın kuzeyinde bulunan bir bölgede meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, genç adam arkadaşlarıyla sohbet ederken cesaret üzerine yapılan bir konuşma tartışmaya dönüştü. Arkadaşlarının teklifini kabul eden genç, yaklaşık 200 lira karşılığında kendisini nehre atmaya karar verdi.

SÜRÜKLENEREK GÖZDEN KAYBOLDU

Çevrede bulunan diğer kişiler, yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, gencin suya atladıktan sonra bir süre kulaç atarak yüzmeye çalıştığı görülüyor. Ancak güçlü akıntıya kapılan genç, kısa sürede sürüklenerek gözden kayboldu.

8 GÜNDÜR HABER YOK

Olayın ardından bölgeye polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar ve ekipler günlerdir nehir boyunca arama yapmasına rağmen henüz gencin izine rastlanmadı. Çalışmalar sekizinci gününe girerken, aile endişe içinde bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Erdoğan taktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm dünyanın konuştuğu ve 75 milyon dolara mal olan stat tamamlandı

Tüm dünyanın konuştuğu stat 75 milyon dolar harcanarak tamamlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.