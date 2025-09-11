İddia için nehre atlayan genç 8 gündür aranıyor

Hindistan'da yaşanan trajik bir olay, hem ülke kamuoyunu hem de sosyal medyayı derinden sarstı. Arkadaşlarıyla girdiği bir iddia sonucu 200 lira karşılığında nehre atlayan genç, 8 gündür kayıp. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gencin son görüntüleri yürek burktu.

Olay, Hindistan'ın kuzeyinde bulunan bir bölgede meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, genç adam arkadaşlarıyla sohbet ederken cesaret üzerine yapılan bir konuşma tartışmaya dönüştü. Arkadaşlarının teklifini kabul eden genç, yaklaşık 200 lira karşılığında kendisini nehre atmaya karar verdi.

SÜRÜKLENEREK GÖZDEN KAYBOLDU

Çevrede bulunan diğer kişiler, yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, gencin suya atladıktan sonra bir süre kulaç atarak yüzmeye çalıştığı görülüyor. Ancak güçlü akıntıya kapılan genç, kısa sürede sürüklenerek gözden kayboldu.

8 GÜNDÜR HABER YOK

Olayın ardından bölgeye polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar ve ekipler günlerdir nehir boyunca arama yapmasına rağmen henüz gencin izine rastlanmadı. Çalışmalar sekizinci gününe girerken, aile endişe içinde bekleyişini sürdürüyor.