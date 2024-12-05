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İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba

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İran'da toplu tecavüz suçundan tutuklanan 7 erkek, idamdan kurtulmak için mağdur kadınla yüzleştirilerek özür diledi. Gözyaşlarına boğulan genç kadının verdiği cevap ise olay oldu.

İran'da 7 erkek, bir genç kadına toplu tecavüz etti. Yakalanan sapıklar, çıkarıldıkları mahkemece idam cezasına çarptırıldı.

İDAMDAN KURTULMAK İÇİN ÖZÜR DİLEDİLER

Şahıslar, idam edilmeden önce mağdur ettikleri kadınla yüzleştirildi. Genç kadından özür dileyen şahıslar, idam cezasından kurtulmayı bekledi.

TECAVÜZE UĞRAYAN KADIN AFFETMEDİ

Hayatını karartan şahısları karşısında görünce gözyaşlarına boğulan genç kadın, özrü kabul etmedi. Şahıslar idam edildi.

İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
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