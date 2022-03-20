İçmimarlar Odası Genel Kurulu'nda yumruklar konuştu - Haberler

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İçmimarlar Odası Genel Kurulu'nda yumruklar konuştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçmimarlar Odası Genel Kurulu'nda yumruklar konuştu

ANKARA (İHA) – Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı İçmimarlar Odası 26. Olağan Genel Kurulu'nda seçim heyecanı yerini kavgaya bıraktı.

ANKARA (İHA) – Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı İçmimarlar Odası 26. Olağan Genel Kurulu'nda seçim heyecanı yerini kavgaya bıraktı.

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 26. Olağan Genel Kurulu, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda 25. Dönem Başkanı Emrah Kaymak ve 2. Başkan Ömer Sencar'a bir delegenin eleştiride bulunması üzerine sinirler gerildi ve seçim heyecanı yerini kavgaya bıraktı. Kavgayı yatıştırmaya çalışan bir kişi ise mikrofonu eline alarak, polisi arayacağını söyledi. Oda üyesi, daha sonra ise "Haddini bil, sesini keserim" diyerek kavga edenlere seslendi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye, 3. Sayfa, Haberler

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