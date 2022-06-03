İçme suyu borusu patlayınca cadde göle döndü, ev ve iş yerlerini ise su bastı - Haberler

İçme suyu borusu patlayınca cadde göle döndü, ev ve iş yerlerini ise su bastı Adana'da içme suyu ana şebeke borusunun patlaması sonucu çevredeki ev ve iş yerlerini su bastı. Borunun patlamasıyla yolda göçük oluşurken, vatandaşların uyarısı sayesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura herhangi bir araç düşmedi. Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nden geçen içme suyu ana şebeke borusu, saat 05.30 sıralarında yüksek basınç nedeniyle patladı. Borunun patlamasıyla yolda göçük oluşurken, çevredeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ara sokaklar adeta nehre dönerken, kentin en yoğun ana arterlerinden olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda da su birikintileri meydana geldi. 2 METRELİK ÇUKURA KARŞI ÖNLEM ALINDI Borunun patladığı sokakta vatandaşlar, yoldan geçmek isteyen sürücüleri uyararak yaklaşık 2 metrelik çukura düşmelerini önledi. Evini su basan Yaşar Akkurt, tüm eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye verilen suyu kesip, patlayan boruyu değiştirmek için çalışma başlattı. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana 3. Sayfa Haberler

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