İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medyadan paylaştılar
3. Sayfa Haberleri
İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medyadan paylaştılar İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı.
İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medyadan paylaştılar
İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı.
26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler, izleyenleri şok etti. Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü. Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.