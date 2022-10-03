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İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medyadan paylaştılar

3. Sayfa Haberleri

İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medyadan paylaştılar

İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerdeki kişilerin İslam'a ve Müslümanlara da küfür ettiği görülürken, şahısların bir süre sonra paylaştıkları videoyu sildiği belirlendi.

26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler, izleyenleri şok etti. Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü.

İSLAM'A VE MÜSLÜMANLARA HAKARET ETTİLER

Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eylül İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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