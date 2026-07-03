İçki içmesine müsaade etmeyen kuruyemişçinin dükkanına tüfekle ateş açtı

Adana'da bir şahıs, dükkanın önünde içki içmesine müsaade etmeyen kuruyemişçinin iş yerine uzun namlulu tüfekle ateş açtı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'ndaki bir kuruyemişçide meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs kuruyemişçiye gelip içki aldı. Daha sonra içkiyi dükkanın önündeki masada içmeye kalkan şahıs, kuruyemişçinin uyarısıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Aracına giden şahıs, uzun namlulu tüfeğini alıp geri gelerek, kuruyemişçiye ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar kuruyemişçinin camına isabet ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, kuruyemişçide maddi hasar oluştu. Ekipler, tüfekli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı