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Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, cezaevi sevki sırasında hayatını kaybetti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'in Tarsus ilçesinden Kayseri T Tipi Kapalı Cezaevine tutuklu/hükümlü sevki esnasında gerçekleşen kazada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin/Tarsus ilçesinden Kayseri T Tipi Kapalı Cezaevine tutuklu/hükümlü sevki esnasında gerçekleşen kaza sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu yaralanmış, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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