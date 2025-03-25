İçişleri Başkanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane'deki gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunan kişilerle ilgili...
İçişleri Başkanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane'deki gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunan kişilerle ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.
İçişleri Başkanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane'deki gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunan kişilerle ilgili işlem başlatıldığını bildirdi - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa