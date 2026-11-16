İçişleri Bakanlığı siber suçlarda son 5 günde 167 şüpheli yakalandığını bildirdi

İçişleri Bakanlığı siber suçlarda son 5 günde 167 şüpheli yakalandığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 167 şüpheli yakalandığını açıkladı. Bakanlığa göre operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısı 167 oldu.
İçişleri Bakanlığı: "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 167 şüpheli yakalandı"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı