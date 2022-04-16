İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları ile PKK'dan kaçan örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu.

2022 YILINDA 23 ÖRGÜT ÜYESİ TESLİM OLDU

Teslim olan teröristin 2021 yılında örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Böylece 1 Ocak 2022'den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısı 23'e yükseldi.