İçişleri Bakanlığı: 'Hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi bulunan 253 şüpheli yakalandı'

İçişleri Bakanlığı, polis ekiplerince 22 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi bulunan 253 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince 22 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık operasyonlar sonucu hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi bulunan 253 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Konuya ilişkin bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "22 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi bulunan 253 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 22 ilde operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı