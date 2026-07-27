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28 ilde dev operasyon: 12 milyar liralık vurgun

28 ilde dev operasyon: 12 milyar liralık vurgun
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İçişleri Bakanlığı, 28 ilde düzenlenen operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına karışan, hesaplarında 12 milyar lira hareketlilik bulunan 206 şüphelinin gözaltına alındığını; 100'ünün tutuklandığını, 94'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 28 il merkezli olarak jandarma ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 12 milyar liralık para hareketliliği tespit edilen 206 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 28 il merkezli olarak il jandarma ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 206 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerden 100'ünün tutuklandığı, 94'ü hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "28 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 12 milyar lira para hareketliliği bulunan 206 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 100'ü tutuklandı, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarımızca; 28 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilan vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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