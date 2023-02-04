İçişleri Bakanlığı: "Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin hakkında "Rüşvet Almak Suçundan" Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma... 3. Sayfa Haberleri İçişleri Bakanlığı: "Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin hakkında "Rüşvet Almak Suçundan" Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle Çanakkale 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2023/29 nolu sorgu kararıyla 03.02. İçişleri Bakanlığı : "Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin hakkında "Rüşvet Almak Suçundan" Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle Çanakkale 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2023/29 nolu sorgu kararıyla 03.02.2023 tarihinde tutuklama kararı verildiği, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın derdest olması nedeniyle adı geçen Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 03.02.2023 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında Gökçeada Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan ve tutuklanan Mimar S.D'de Gökçeada Kaymakamlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı Ünal Çetin Cumhuriyet 3. Sayfa Haberler

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