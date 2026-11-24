İçişleri Bakanlığı, toplam 9 ülkeden 22'si kırmızı bültenle, 22'si de ulusal seviye aranan toplam 44 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıkları koordinesinde; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik uluslararası çalışmalar yürütüldü. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliği neticesinde; ABD'de 1, Almanya'da 4, Arnavutluk'ta 1, Bulgaristan'da 2, Gürcistan'da 26, Hollanda'da 4, Kazakistan'da 1, Romanya'da 1 ve Yunanistan'da 4 olmak üzere 9 ülkede yakalanan toplam 44 şahsın Türkiye'ye iadesi sağlandı. İadesi gerçekleştirilen şahıslardan; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 22 kişinin İ.S., B.Y., G.T., A.E., İ.B., Ç.K., İ.H.P., O.K., A.Ö., A.Y., A.A., S.K., O.R., K.A., Y.G., F.A., M.K., N.D., A.Ç., M.M., D.A. ve R.Ç.; ulusal seviyede aranan 22 kişinin ise M.E., F.A., E.A., A.B.I., Ö.T., A.E., H.B.Y., Y.K., C.B.Y., B.Y., H.D., A.D., E.M., M.K., S.B., A.B.Ç., E.Ş., F.Ş., K.C.G., E.K., G.Y. ve Y.A. olduğu bildirildi. Şahısların; 'kasten öldürme', 'tasarlayarak öldürme', 'çocuğu kasten öldürme', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'nitelikli cinsel saldırı', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'göçmen kaçakçılığı', 'yağma', 'dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'resmi belgede sahtecilik', 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve ticareti', 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'şantaj', 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'Vergi Usul Kanununa muhalefet' başta olmak üzere çeşitli suçlardan arandıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı