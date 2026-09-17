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İçişleri Bakanlığı: "8 ilde 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı."

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İçişleri Bakanlığı: "8 ilde 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı: "8 ilde 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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