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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

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Sosyal medya platformu Discord'da kimlik bilgileri ele geçirilip şantaja uğrayan bir kız çocuğunun aşağılatıcı eylemlerde bulunmaya zorlandığı iddia edildi. İnfial yaratan konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına alınmıştır. Sözde görüntüleri yayınlayan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı.

Türkiye küçük bir kızın şantaj nedeniyle kendisini kestiğini öne sürdüğü videoyu konuşurken, görüntülerle ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurdu. E.N.B adlı kız çocuğunun ifade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecek.

"KIZ ÇOCUĞU ADRESİNDE MUHAFAZA ALTINA ALINDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu videoyla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı; "Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki "Bir Program" üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir. Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına alınmıştır. İfade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecektir.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAN 18 YAŞINDAKİ ŞAHIS GÖZALTINDA

E.N.B. adlı çocuğun "tehdit ve şantaja maruz kaldığı" sözde görüntüleri, "Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon" yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır."

Bakan Yerlikaya paylaşımını "Aziz Milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum. Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız!" mesajıyla noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Dün yayılan videoda E.N.B. adlı kız çocuğu, sosyal medyadan şantaj ve tehdit nedeniyle kendisini kestiğini öne sürmüş, "Ben bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum. Ben kendisini kesen bir insanım. Sürekli beni tehdit ediyorlar" demiş, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Discord kullanıcıların adlarını ifşa etmişti. Görüntüler hızla yayılırken büyük bir infial de uyandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

İzmir Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanı Sosyal Medya Teknoloji Güvenlik 3-sayfa Hukuk Medya

Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

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Yorumlar (4)

ceyda ihlas:

Yalan haberler sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte ayyuka çıktı. Yasaklasan bir türlü, yasaklamasan başka bir türlü

31
1
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Mengele:

Bu millete ne oluyor her bir vatandas icin yerlikaya ugrasamaz arkadaslar o kadar rezalet varki hangi birini takip etsin sayin yerlikaya cünki siz cok büyük bir rezalet halksiniz

15
1
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Evvab:

yasaklayın gitsin bütün bu sosyal platformları. onun yerine kontrolü tamamen devlette olan başka mecralar getirilsin ki içeride her yasakta özgürlük diye anıranların sesi kesilsin.

14
1
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Murat Celik:

CHP z kusagi VEFA ve ÖZCAN ÖZCAN IN kiz kerdes bunlar yazik cok yazik

0
1
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