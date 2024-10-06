İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye küçük bir kızın şantaj nedeniyle kendisini kestiğini öne sürdüğü videoyu konuşurken, görüntülerle ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurdu. E.N.B adlı kız çocuğunun ifade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecek.

"KIZ ÇOCUĞU ADRESİNDE MUHAFAZA ALTINA ALINDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu videoyla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı; "Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki "Bir Program" üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir. Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına alınmıştır. İfade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecektir.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAN 18 YAŞINDAKİ ŞAHIS GÖZALTINDA

E.N.B. adlı çocuğun "tehdit ve şantaja maruz kaldığı" sözde görüntüleri, "Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon" yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır."

Bakan Yerlikaya paylaşımını "Aziz Milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum. Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız!" mesajıyla noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Dün yayılan videoda E.N.B. adlı kız çocuğu, sosyal medyadan şantaj ve tehdit nedeniyle kendisini kestiğini öne sürmüş, "Ben bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum. Ben kendisini kesen bir insanım. Sürekli beni tehdit ediyorlar" demiş, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Discord kullanıcıların adlarını ifşa etmişti. Görüntüler hızla yayılırken büyük bir infial de uyandı.