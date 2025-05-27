İçişleri Bakanı Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında 74 Tutuklama Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında 74 Tutuklama Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında 74 Tutuklama Gerçekleştirildi
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 il merkezli siber suç operasyonlarında 171 şüphelinin yakalandığını ve 74'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik önemli bulgular elde edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Siber suçlarla mücadele kapsamında 74 tutuklama

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık, Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik 5 gündür devam eden operasyonlarda 171 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, şüphelilerden 74'ünün tutuklandığını 15'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirterek diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık, Bilişim Sistemlerine Girme' suçlarına yönelik 5 gündür devam eden operasyonlarımızda; 171 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 74'ü tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadesini kullandı.

Bu kabine döneminde siber suçlarla mücadele kapsamında toplam 16 milyar 603 milyon TL'lik mal varlığına da el konduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (Phishing) siteleri üzerinden 'yüksek kazanç, düşük faizli kredi fırsatı ve ürün satışı' adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis platformunda canlı destek olarak görev yapacak şahısları organize ettikleri, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarının bayi/ofisleri üzerinden sistemlere yetkisiz erişerek sahte belge oluşturdukları ve vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Osmaniye, Edirne, Yalova, Kilis, Batman, Isparta, Sivas, Ordu, Kütahya, Kayseri, Hatay, Kırşehir, Aksaray merkezli Kocaeli, Antalya, Yozgat, Samsun, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Adıyaman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Giresun, Malatya, Mardin, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Afyonkarahisar, Trabzon, Mersin, Denizli, Aydın, Konya, Çorum, Düzce, Elazığ ve Erzincan olmak üzere toplam 46 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 'Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemine Girme Sistemi Engelleme Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik ederek, "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLÇİN KAZANCI - 3.Sayfa
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı

Şampiyonluk kutlamalarında dehşet! Taraftarların arasına araç daldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı

Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.