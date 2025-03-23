İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Saraçhane'de bir polis memuruna asit atıldı'

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane'de yapılan gösterilerde bir polis memuruna asit atıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı ve polis memurunun üniformasının görüntüsüne yer verildi.