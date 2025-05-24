İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahıslar yakalandı ve...
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı"
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa