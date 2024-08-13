Eskişehir'de Çay Bahçesinde Yaralama Olayı: Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir'de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde 5 kişiye rastgele saldırarak yaralayan şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yaralanan vatandaşlara acil şifalar dileyen Yerlikaya, olayın detayları hakkında bilgi vermedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir'de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö, T.A., C.Ö., C.A. ve M.K. isimli 5 kişiye rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö., T.A., C.Ö., C.A. ve M.K isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR